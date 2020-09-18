Galatasaray Neftçi maçında dikkatleri üzerine çeken Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi
Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1'lik skorla eleyerek, 3. eleme turuna yükseldi. Karşılaşmada Neftçi'nin dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Lawal'ın yıllık maaşı şaşkına çevirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Avrupa kupalarındaki 100. galibiyet
Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.
Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi
Galatasaray'ın Neftçi'yi 3-1 yendiği maçta, Azerbaycan temsilcisinin 22 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Lawal dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı kanat oyuncusu gösterdiği başarılı performansla, Neftçi'nin önemli ataklarında yer aldı. Temmuz ayında bedelsiz bir şekilde Lokeren'den transfer edilen Lawal'ın yıllık maaşı da şaşkına çevirdi.
Spor yorumcusu Mehmet Ayan'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, genç oyuncu senelik 100 bin dolar kazanıyor. Ayan Twitter'da, "Azerbaycan futbolunu iyi bilen bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, Netfçi Bakü'nün 1998 doğumlu Nijeryalı kanat forveti Yusuf LAWAL'ın yıllık maaşı 100.000 dolar imiş" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan futbolunu iyi bilen bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, Netfçi Bakü'nün 1998 doğumlu Nijeryalı kanat forveti Yusuf LAWAL'ın yıllık maaşı 100.000 dolar imiş.
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