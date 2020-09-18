Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Avrupa kupalarındaki 100. galibiyet

Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı. Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

Galatasaray Azerbaycan'da turladı: Mbaye Diagne yıldızlaştı UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi PFK takımını deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19 ve 63'üncü dakikalarda Diagne ile 48'inci dakikada Luyindama attı. Neftçi'nin tek golü ise 46'da Mbodj'dan geldi.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı oldu.Maçtan dakikalar;13'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahasına açtığı ortada, Linnes kafayla topu Diagne'ye bıraktı, Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.19'uncu dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Linnes rakibinden sıyrıldı ve ortasını açtı. Diagne altıpas önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 0-1.46'ncı dakikada Netfçi PFK beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda topun başına gelen Makhmudov'un ceza sahasına açtığı ortada Mbodj kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.48'inci dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne kafa vuruşunu yaptı ve top kaleciden döndü. Taylan, önüne düşen topu içeri çevirirken, Luyindama da kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-2.57'nci dakikada Emre Kılınç, topla birlikte hızla ceza sahasına sokuldu ve vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.63'üncü dakikada kaleci Mammadov'un hatalı pasında Emre Kılınç araya girdi ve pasını altıpasın önünde bulunan Diagne'ye çıkardı. Diagne yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.Müsabaka sarı kırmızılı takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Maç sonucu: Neftçi FK 1-3 Galatasaray #NPFKvGS #UEL 👏💪 pic.twitter.com/ZMj4l46mG9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 17, 2020

Yusuf Lawal'ın maaşı şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın Neftçi'yi 3-1 yendiği maçta, Azerbaycan temsilcisinin 22 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Lawal dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı kanat oyuncusu gösterdiği başarılı performansla, Neftçi'nin önemli ataklarında yer aldı. Temmuz ayında bedelsiz bir şekilde Lokeren'den transfer edilen Lawal'ın yıllık maaşı da şaşkına çevirdi.

Spor yorumcusu Mehmet Ayan'ın sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, genç oyuncu senelik 100 bin dolar kazanıyor. Ayan Twitter'da, "Azerbaycan futbolunu iyi bilen bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, Netfçi Bakü'nün 1998 doğumlu Nijeryalı kanat forveti Yusuf LAWAL'ın yıllık maaşı 100.000 dolar imiş" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan futbolunu iyi bilen bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, Netfçi Bakü'nün 1998 doğumlu Nijeryalı kanat forveti Yusuf LAWAL'ın yıllık maaşı 100.000 dolar imiş. — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) September 17, 2020