Galatasaray Paris'e eksik gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl devam eder?

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

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Kadro açıklandı

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın PSG maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı: