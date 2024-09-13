Galatasaray Sallai'yi duyurdu: İşte ödenen bonservis ücreti

27 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü 6 milyon euro bonservis ücreti ödendi.

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."