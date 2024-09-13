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Spor

Galatasaray Sallai'yi duyurdu: İşte ödenen bonservis ücreti

Sarı-kırmızılılar, Freiburg forması giyen sol kanat oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Alman ekibine ödenen bonservis ücreti belli oldu.

21:04 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 21:11 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sallai resmen Galatasaray'da.
Sallai resmen Galatasaray'da.

Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Roland Sallai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.


Sarı-kırmızılılar, Macar oyuncuyla dört yıllık sözleşme imzaladı.


27 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü 6 milyon euro bonservis ücreti ödendi.


Galatasaray'ın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.


Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.


Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."


Sallai, geride bıraktığımız sezon toplamda 37 maça çıkarken 8 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.







#Galatasaray
#Roland Sallai
#Transfer
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