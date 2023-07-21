Galatasaray stat ismi değişti: RAMS Park

Galatasaray, RAMS ile stat isim sponsorluğu için 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın stat ismi önümüzdeki 5 yıl boyunca RAMS Park olacak.

Basın toplantısına Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanı Erden Timur'da katıldı. Dursun Özbek gündemi değerlendirirken, Erden Timur ise transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Erden Timur'un öne çıkan açıklamaları şöyle:





'10-15 günlük gecikme olacak'

"Icardi için tuttuğumuz uçağı bile göndermiştik. Sağlık konusu olmasaydı ne zaman geleceği belliydi. Bu konuda 10-15 günlük bir gecikme olacak. Bu da Icardi açısından haklı bir gerekçe. Bu yüzden geç olacak"









Fred ve Sabitzer

“Fred ve Marcel Sabitzer listemizde olan oyuncular ama şu ana kadar hiçbir girişimimiz olmadı”





'Taraftarımız emin olsun'

"Biz bu sene Avrupa'da ve Türkiye'de iddialı olan bir kadro kuracağız. Taraftarlarımız bundan emin olsun"





'Beklediğimiz transfer var'

"Bugün yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil"





'Hukuksuzluk var'

"Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz"





Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldız ile çıkıp ceza almaması üzerinden TFF'ye yüklenen Dursun Özbek;

"Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula" açıklamalarında bulundu.







