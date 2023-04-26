Galatasaray tek vücut oldu

Galatasaray ligde en yakın takipçisinin 6 puan önünde yer alıyor.
Alanyaspor maçında başlayan ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında devam eden Bafetimbi Gomis krizinde son nokta koyuldu. Takımdaşlığın ön plana çıktığı krizin ardından Florya'da barış rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular birbirlerine daha da sıkı sarılırken, şampiyonluk için söz verdiler.
Puan tablosundaki en yakın rakibine attığı 6 puan farkla şampiyonluğa adım adım ilerleyen sarı kırmızılı takımda tüm gözler kupaya dikildi.
Galatasaray, Karagümrük karşısında 2 puan bıraksa da şampiyonluk yolunda en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin de 2 puan kaybetmesi yüzleri güldürdü. Takım içinde birliği sağlayan sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Rakiplerden bağımsız 3 galibiyet ve 3 beraberlik alması yeten Galatasaray, sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenerek işini erkenden bitirmeyi planlıyor.