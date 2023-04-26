Galatasaray tek vücut oldu

Alanyaspor maçında başlayan ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında devam eden Bafetimbi Gomis krizinde son nokta koyuldu. Takımdaşlığın ön plana çıktığı krizin ardından Florya'da barış rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular birbirlerine daha da sıkı sarılırken, şampiyonluk için söz verdiler.