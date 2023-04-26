|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray tek vücut oldu

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizinin aşılmasının ardından barış rüzgarları esmeye başladı. Herkes gözünü şampiyonluğa çevirirken, sarı kırmızılı takım yeni bir seri oluşturarak kupayı erken kaldırmayı planlıyor.

Haber Merkezi
09:25 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray ligde en yakın takipçisinin 6 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray ligde en yakın takipçisinin 6 puan önünde yer alıyor.

Alanyaspor maçında başlayan ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında devam eden Bafetimbi Gomis krizinde son nokta koyuldu. Takımdaşlığın ön plana çıktığı krizin ardından Florya'da barış rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular birbirlerine daha da sıkı sarılırken, şampiyonluk için söz verdiler.


Puan tablosundaki en yakın rakibine attığı 6 puan farkla şampiyonluğa adım adım ilerleyen sarı kırmızılı takımda tüm gözler kupaya dikildi.


Hedef 3 maçta 3 galibiyet

Galatasaray, Karagümrük karşısında 2 puan bıraksa da şampiyonluk yolunda en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin de 2 puan kaybetmesi yüzleri güldürdü. Takım içinde birliği sağlayan sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Rakiplerden bağımsız 3 galibiyet ve 3 beraberlik alması yeten Galatasaray, sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenerek işini erkenden bitirmeyi planlıyor.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Gomis
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.