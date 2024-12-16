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Galatasaray - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

17:4416/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
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Galatasaray - Trabzonspor
Galatasaray - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 16. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.


RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Derbi karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Var'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.


Son 18 resmi maçta mağlup olmayan Galatasaray, 38 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 16 puanla 15. sırada bulunuyor.


Galatasaray'da iki, Trabzonspor'da beş eksik

Sarı-kırmızılılarda kart cezası bulunan Metehan Baltacı ile sakatlığı bulunan Icardi forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde ise sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Savic, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan takımını yalnız bırakacak.


GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan Torreira, Sara, Mertens, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan, Mendy, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.


GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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