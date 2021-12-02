Galatasaray'da 10 numaralı forma sahibini buluyor

Galatasaray'da Ocak ayının ilk transfer hamlesi çok önceden belli oldu. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Gedson Fernandes için bir kez daha Benfica ile görüşecek.

Fatih Terim'in ısrarla istediği futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak için menajerine tam yetki verdiği öğrenilirken Portekizli oyuncunun İstanbul'dan ev baktığı belirtildi.

Galatasaray, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği oyuncu için taksitli bonservis sistemini devam ettirecek.

Gedson için 8 milyon euro üst limit belirleyen Galatasaray, bonservisin 2 milyon eurosunu nakit sonraki bölümünü ise taksitler halinde ödemeyi planlıyor.

Öte yandan Gedson Fernandes, sosyal medyadan Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça belli etmeye devam ediyor. Kulübün paylaşımlarını beğenen oyuncu Marcao'nun Marsilya maçından sonra yaptığı paylaşıma 'Hadi gidelim' yazmış Marcao da eski takım arkadaşının bu yorumunu 'Gel dostum' diye cevaplamıştı.