Spor Galatasarayda 10 numaralı forma sahibini buluyor
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Galatasaray'da 10 numaralı forma sahibini buluyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde hiçbir futbolcusuna 10 numaralı formayı vermemişti. Morutan transferi sonrasında oyuncu üzerinde baskı ortamı oluşmasın diye bu tercihten sakınan Terim, Ocak ayında yeni bir isim için 10 numaralı formayı hazırlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim 10 numaralı formayı vereceği ismi buldu
Fatih Terim - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray'da Ocak ayının ilk transfer hamlesi çok önceden belli oldu. Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Gedson Fernandes için bir kez daha Benfica ile görüşecek.

Fatih Terim'in ısrarla istediği futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak için menajerine tam yetki verdiği öğrenilirken Portekizli oyuncunun İstanbul'dan ev baktığı belirtildi.

Galatasaray, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği oyuncu için taksitli bonservis sistemini devam ettirecek.

Gedson için 8 milyon euro üst limit belirleyen Galatasaray, bonservisin 2 milyon eurosunu nakit sonraki bölümünü ise taksitler halinde ödemeyi planlıyor.

  • Öte yandan Gedson Fernandes, sosyal medyadan Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça belli etmeye devam ediyor. Kulübün paylaşımlarını beğenen oyuncu Marcao'nun Marsilya maçından sonra yaptığı paylaşıma 'Hadi gidelim' yazmış Marcao da eski takım arkadaşının bu yorumunu 'Gel dostum' diye cevaplamıştı.

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