Galatasaray tribünleri 'Narin'i unutmadı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'a 11'de şans verdi. RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.





Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı, Kerem Aktürkoğlu da Benfica'ya transfer oldu. Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'de görev yaptı.





Ev sahibi ekip, karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.









Narin Güran unutulmadı

Karşılaşmada Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran anıldı. Tribüne üzerinde "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazısının bulunduğu pankart asıldı.





"Taçsız Kral" anıldı

Galatasaraylı taraftarlar, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuları Metin Oktay'ı ölümünün 33. yılında statta da andı. Taraftarlar, üzerlerinde "Seni sevenleri bir kez üzdün", "Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?" ve "Taçsız Kral Tek Aşkıydı Galatasaray" yazılarının bulunduğu pankartları stadın farklı bölgelerine astı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca kale arkasında "Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı pankart da açtı.















