Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sıkışık fikstürü yara almadan atlattı. Bir aylık süreçte tam 7 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu dönemi kayıpsız geçti. En son Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda yenilen Galatasaray, sonrasında çıktığı 7 maçta 7 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 4 günde bir maç yaparken, galibiyet serisini Denizlispor maçıyla başlattı. Diğer haftalarda önce Yeni Malatya sonra Gaziantep FK’ya konuk olan Cimbom, bir farkla maçları kazanmayı başardı. Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir’i evinde 3-0 yenen Galatasaray, diğer hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 1-0 ile geçti. Kasımpaşa’yı evinde 2-1 ile yenen sarı-kırmızılılar son olarak Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Çok atıyor, az yiyor

Galatasaray, 7 maçlık galibiyet serisinde rakip ağları 16 kez sarsarken, maç başı 2,28 gol ortalaması tutturdu. Sarı-kırmızılılar, ağlarında ise sadece 3 gol görürken, 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Galatasaray’ın 7 maçlık serisinde ön plana çıkan isimlerse yeni transferler ve kaleci Muslera oldu.

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