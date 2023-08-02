Galatasaray-Zalgiris
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i konuk etti. Temsilcimiz 2-2'nin rövanşında rakibini 1-0 mağlup edip turu geçti. Galatasaray'ın tek golünü 31.dakikada Mertens attı.
Galatasaray-Zalgiris maç özeti
17. dakikada Dries Mertens’in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
18. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada sağ kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun, ceza sahası dışına yaptığı ortada Mertens gelişine şık bir vuruşla topu kaleci Gertmonas’ın solundan ağlara gönderdi. 1-0