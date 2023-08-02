|
Spor

ÖZET | Galatasaray-Zalgiris: 1-0

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i 1-0 mağlup edip turu geçti. Galatasaray-Zalgiris maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:22 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray-Zalgiris

Galatasaray-Zalgiris

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i konuk etti. Temsilcimiz 2-2'nin rövanşında rakibini 1-0 mağlup edip turu geçti. Galatasaray'ın tek golünü 31.dakikada Mertens attı.

Galatasaray-Zalgiris maç özeti

17. dakikada Dries Mertens’in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

18. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

31. dakikada sağ kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun, ceza sahası dışına yaptığı ortada Mertens gelişine şık bir vuruşla topu kaleci Gertmonas’ın solundan ağlara gönderdi. 1-0

#Galatasaray
#Zalgiris Vilnius
#Şampiyonlar Ligi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çocuğum hangi okula düştü nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama (e kayıt ekran)