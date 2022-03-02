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Galatasaray zorlu virajda

Galatasaray'ı mart ayında birbirinden önemli karşılaşmalar beklerken, 15 günde 5 kritik mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı takım bu dönemde ligde Konyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşılaşacak. Aslan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Barcelona ile 2 maç yapacak

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray zorlu virajda
Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

Süper Lig’de üst üste 2 galibiyet alarak kötü gidişata ‘dur’ diyen Galatasaray, kısa süre içerisinde birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 15 günde 5 karşılaşmaya çıkacak. Bu dönemde Süper Lig’de Konyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Aslan, UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol devi Barcelona ile 2 maç yapacak.

Arka arkaya zorlu maçlar

Galatasaray, zorlu virajda ilk olarak sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, 5 gün sonra Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda deplasmanda Barcelona ile oynayacak. İspanya dönüşü Galatasaray evinde Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, derbi karşılaşmasından 3 gün sonra ise Barcelona ile Son 16 Turu rövanş maçını oynayacak. Galatasaray’ın 15 günlük zorlu dönemeci Gazintep FK ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile son bulacak.

  • Hedefler büyük
  • Galatasaray, 15 günlük bu zorlu fikstür içerisinde birçok hedef belirledi. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanan sarı-kırmızılı takım, ligde galibiyet serisine devam etmek, Avrupa’da ise Barcelona’yı elemek için her şeyi deneyecek.

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