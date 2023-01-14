Galatasaray'a FIFA'dan ceza

FIFA'da 4 davadan dolayı ceza geldi. Uğur Çiftçi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, diğer ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapmaya hazırlanırken gelen haberle sarsıldı.
Geçen sezon görev yapan Teknik Direktör Torrent ve oyuncusu Omar Elabdellaou'nin sözleşmelerini tek taraflı fesheden sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, Babel ve Feghouli ile de mahkemelik olmuştu.
FIFA, davaları süren Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdi. Sorundan endişe edilememesini ifade eden sarı-kırmızılı kurmaylar, hafta içinde cezalarını ödeyerek sorunu çözüp Uğur Çiftçi transferini resmiyete dökeceklerini belirtti.