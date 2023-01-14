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Galatasaray'a FIFA'dan ceza

Ara transfer döneminde takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'a FIFA'daki davalarından şok haber geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya FIFAdan ceza geldi!
Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında 20 maçta görev alırken, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

FIFA'da 4 davadan dolayı ceza geldi. Uğur Çiftçi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, diğer ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapmaya hazırlanırken gelen haberle sarsıldı.

Geçen sezon görev yapan Teknik Direktör Torrent ve oyuncusu Omar Elabdellaou'nin sözleşmelerini tek taraflı fesheden sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, Babel ve Feghouli ile de mahkemelik olmuştu.

FIFA, davaları süren Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdi. Sorundan endişe edilememesini ifade eden sarı-kırmızılı kurmaylar, hafta içinde cezalarını ödeyerek sorunu çözüp Uğur Çiftçi transferini resmiyete dökeceklerini belirtti.

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