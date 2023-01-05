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Galatasaray'a Icardi müjdesi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir özel program dahilinde çalıştı. Icardi ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

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Haber Merkezi AA
Galatasaraya Icardi müjdesi
İcardi takımla birlikte çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Mauro Icardi antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir ise tedavilerinin ardından özel program dahilinde düz koşulara başladılar.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı
SPOR
Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı

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