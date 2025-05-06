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Galatasaray'da 20 yıl sonra ayrılık: Teşekkür paylaşımı yapıldı

Galatasaray'da 20 yıl sonra ayrılık: Teşekkür paylaşımı yapıldı

19:456/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
AA
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Galatasaray
Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulüp, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.

Galatasaray Kulübü, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."



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