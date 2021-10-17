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Galatasaray'da 2020 dönemi ibra edildi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda 2020 dönemi ibra edildi
Mustafa Cengiz sağlık sorunları nedeniyle genel kurula katılamadı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Konuşmaların ardından 2020 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak gerçekleştirildi. Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve toplantıya gelen üyeler oylarını bu sandıklara attı.

İbra edildi

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. İdari faaliyetler için 645 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 343 ibra, 298 ibrasızlık, 3 çekimser ve 1 iptal şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 642 oy kullanıldı ve 391 ibra, 241 ibrasızlık ve 10 da çekimser oy çıktı.

  • Daha sonra kürsüye çıkan dönemin yönetim kurulu üyesi Okan Böke, "Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey ile karşı karşıya kaldık. İki gün üst üste ibra olayı oldu. Pandeminden dolayı Allah ne Galatasarayımıza ne de hiç kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Mali genel kurulları zamanında yapalım. Sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki idari ibradan, 2019 yılındaki idari ibrasızlıktan üstümüze düşen dersleri alacağımıza beraber içinde bulunduğum yönetim adına söz veriyorum. Burak başkana da önümüzdeki 3 sene için başarılar diliyorum" diye konuştu.
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