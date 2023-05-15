Galatasaray'da 4 isim sınırda

Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yediği hatalı gollerle dikkat çeken Muslera, yine de ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda yer alıyor. Uruguaylı file bekçisine güvenen Okan Buruk, gelecek sezonda da eldivenleri Muslera'ya emanet etme kararı aldı.