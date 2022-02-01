Galatasaray'da 5 eksik

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Inaki Pena kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Diagne ve Muslera, sağlık sorunları olan Sacha Boey ile Fatih Öztürk'ün yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mustafa Muhammed kafilede yer almadı.

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Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.