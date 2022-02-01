Spor Galatasarayda 5 eksik
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı takımın Antalya kamp kadrosu açıklandı. Diagne, Muslera, Sacha Boey, Fatih Öztürk ve Mustafa Muhammed kafilede yer almadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Galatasarayda 5 eksik
Sarı-kırmızılılar Torrent yönetiminde Antalya'da kampa girecek.

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Inaki Pena kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Diagne ve Muslera, sağlık sorunları olan Sacha Boey ile Fatih Öztürk'ün yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mustafa Muhammed kafilede yer almadı.

Domenec Torrent'ten ses getiren sözler
SPOR
Domenec Torrent'ten ses getiren sözler

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;

  • Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.
Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

Kar kalınlığı 8 metreyi buldu

Askeri üs yolları 4 günlük çalışmayla açıldı.
Türk mühendisler yaptı

Türk mühendisler yaptı

Tamamen yerli kaynaklarla inşa edildi: Türkiye'de ilk olacak.
HDPli Sancardan ittifak ortaklarına dokunulmazlık uyarısı: Umarım gerekli dersleri çıkarmışlardır

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."

Görenler '40-50 sene geriye gittik' diyor.

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.