Galatasaray'da 6 eksik

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.
Cezalı durumdaki DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve izolasyon sürecindeki Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay'a gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:
- Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Valentine Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz 👇 #HTYvGS pic.twitter.com/pqrtDHBmGL
Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz 👇 #HTYvGS pic.twitter.com/pqrtDHBmGL— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 2, 2021