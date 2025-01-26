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Galatasaray'da Ajax hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Ajax hazırlıkları başladı

16:1926/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, 28 Ocak Salı günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.





#Galatasaray
#Ajax
#UEFA Avrupa Ligi

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