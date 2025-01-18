Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.