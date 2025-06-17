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Galatasaray'da ayrılık: Milli oyuncuya teşekkür edildi

Galatasaray'da ayrılık: Milli oyuncuya teşekkür edildi

20:2817/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
AA
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Sadık Emir Kabaca
Sadık Emir Kabaca

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yla yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yla yollarını ayırdı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki basketbolcuya hizmetleri için teşekkür edilerek, şöyle denildi:

"Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."





#Galatasaray Basketbol
#Sadık Emir Kabaca
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