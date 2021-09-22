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Galatasaray'da Babel tartışılıyor

Galatasaray’da en çok tartışılan futbolcuların başında Ryan Babel geliyor. 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık kontrat imzalayan Hollandalı futbolcu, istenilen seviyeye bir türlü çıkamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Babel tartışılıyor
Babel, 12 maçta 1 asist yaptı

Son olarak Alanyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yuhalanan Babel, eleştiri oklarının hedefinde. Taraftarlar, hem tribünden hem de sosyal medya üzerinden 34 yaşındaki oyuncuyu sahada görmek istemediklerini dile getiriyorlar. Hollandalı futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı verebildi. Babel, Galatasaray kariyerinde toplam 69 maçta 13 gol attı.

Maliyeti el yakıyor

Hollandalı futbolcu Ryan Babel’in maliyeti Falcao’yu neredeyse yakaladı. Sarı-kırmızılı takımla 3. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, şimdiye kadar Galatasaray’dan 10 milyon Euro’nun üzerinde para kazanırken, bu sezon en az 4 milyon Euro daha kasasına koyacak.

  • İlk sezonunda 2 milyon Euro imza parası, 2.5 milyon Euro yıllık ücret alan Babel’in yıllık maliyeti bonus maddeleriyle birlikte 5 milyon Euro’yu aştı. Babel, geçtiğimiz sezon ise 4 milyon Euro’dan fazla kazanç sağladı. Hollandalı oyuncunun, bu sezon da 3.5 milyon Euro’nun üzerinde para kazanması bekleniyor.

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