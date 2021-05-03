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Galatasaray'da bir isim adaylıktan çekildi

Sarı-kırmızılı kulüpte Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildiğini ve bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Galatasarayda bir isim adaylıktan çekildi
Tuncer Hunca

Galatasaray'da başkan adayı Tuncer Hunca, ’Bu bir veda değil, feda’ başlığıyla yayımladığı mesajla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu’na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en takın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

Hamamcıoğlu'ndan teşekkür

Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü başkanlık yarışındaki değerli rakiplerimizden Tuncer Hunca’yı göstermiş olduğu örnek Galatasaray duyarlılığı nedeniyle kutlar, başarı dilekleri için kendisine teşekkür ederiz" cümlelerine yer verdi.

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