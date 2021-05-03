Galatasaray'da bir isim adaylıktan çekildi

Galatasaray'da başkan adayı Tuncer Hunca, ’Bu bir veda değil, feda’ başlığıyla yayımladığı mesajla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hunca, "Eşref Hamamcıoğlu’na seçimde tam destek vereceğimizi, ancak kendisinin ve ekibinin de en takın takipçisi ve denetleyicisi olacağımızı beyan ederim" ifadelerini kullandı.

BU BİR VEDA DEĞİL FEDA… #andımızgs pic.twitter.com/HqcMskzUlF — Tuncer Hunca (@TuncerHuncaGS) May 3, 2021

Hamamcıoğlu'ndan teşekkür

Eşref Hamamcıoğlu da sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü başkanlık yarışındaki değerli rakiplerimizden Tuncer Hunca’yı göstermiş olduğu örnek Galatasaray duyarlılığı nedeniyle kutlar, başarı dilekleri için kendisine teşekkür ederiz" cümlelerine yer verdi.

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Galatasaray Spor Kulübü başkanlık yarışındaki değerli rakiplerimizden Sayın Tuncer Hunca’yı göstermiş olduğu örnek Galatasaray duyarlılığı nedeniyle kutlar, başarı dilekleri için kendisine teşekkür ederiz. @TuncerHuncaGS #GalatasarayaGüven — Eşref Hamamcıoğlu (@hamamcioglu_e) May 3, 2021