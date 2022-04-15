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Galatasaray'da Burak Yılmaz iddiası

Lille'den ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. Milli golcünün sarı-kırmızılı kulüpte alınan erken seçim kararı sonrasında ise beklemeye geçtiği bildirildi.

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Galatasarayda Burak Yılmaz iddiası
Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 69 maçta 25 gol attı ve 10 asist kaydetti.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın, ibrasızlık ve erken seçimle sonuçlanan son genel kurulu öncesinde Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fanatik'in iddiasına göre; Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos, 36 yaşındaki santrforu yıllık 850 bin Euro garanti para artı maç başı primler karşılığında ikna etti.

Yeni sezonun transfer planlaması çerçevesinde gerçekleşen anlaşma, Galatasaray'da seçim kararı alınınca şimdilik rafa kalkmış durumda. Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bonservis sorunu bulunmayan Burak Yılmaz hakkındaki son kararı, Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçilecek yeni yönetim kurulu verecek.

  • Galatasaray dışında Beşiktaş ve Adana Demirspor kulüpleri de Burak Yılmaz ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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