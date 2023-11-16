|
Spor

Sol beke Caner Erkin sesleri

Galatasaray'da savunmanın sol tarafında iki sezondur yaşanan krize çözüm için sürpriz bir isim gündeme geldi. Eyüpspor'da çok iyi bir sezon geçiren Caner Erkin'in devre arasında transferi düşünülüyor.

09:14 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:23 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Caner Erkin

Caner Erkin

Geçtiğimiz sezon ve bu sezon en büyük problemi sol bek bölgesinde yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çözüm arıyor.


Angelino'nun transferi de bu mevkideki problemleri çözmezken, devre arası için çalışmalara başlandı. Sarı-kırmızılı takımın gündemine 1. Lig ekibi Eyüpspor ile bu sezon iyi bir performans sergileyen Caner Erkin geldi.


Geçmişte sarı-kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki oyuncu için yarım sezonluk bir plan düşünülüyor.


Bu sezon Eyüpsporda çıktığı 11 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Caner'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


Caner Erkin





#Galatasaray
#Caner Erkin
#Eyüpspor
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yusuf Tekin son dakika olarak duyurdu: Ara tatil sonrasına dikkat! Seçmeli ders bölümü güncellendi!