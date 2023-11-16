Caner Erkin
Geçtiğimiz sezon ve bu sezon en büyük problemi sol bek bölgesinde yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çözüm arıyor.
Angelino'nun transferi de bu mevkideki problemleri çözmezken, devre arası için çalışmalara başlandı. Sarı-kırmızılı takımın gündemine 1. Lig ekibi Eyüpspor ile bu sezon iyi bir performans sergileyen Caner Erkin geldi.
Geçmişte sarı-kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki oyuncu için yarım sezonluk bir plan düşünülüyor.
Bu sezon Eyüpsporda çıktığı 11 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Caner'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.