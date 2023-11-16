Geçtiğimiz sezon ve bu sezon en büyük problemi sol bek bölgesinde yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk çözüm arıyor.

Angelino'nun transferi de bu mevkideki problemleri çözmezken, devre arası için çalışmalara başlandı. Sarı-kırmızılı takımın gündemine 1. Lig ekibi Eyüpspor ile bu sezon iyi bir performans sergileyen Caner Erkin geldi.