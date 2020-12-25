SÜPER LİG

Galatasaray'da Diagne Trabzonspor maçında neden yok?

Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku: Kadroya alınmadı

Galatasaray'da Diagne, aile bireylerinden birinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi DHA
Diagne, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 6 gol attı.

Diagne, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 6 gol attı.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.

Diagne kadroda yok

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin ise tedbir olarak kadroda yer almadığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır" denildi.

Falcao döndü

Öte yandan sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi.

Trabzonspor maçı kadrosu

Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli.

Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi
Fatih Terim'e 5 maç men cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı. Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Brezilyalı stoper Marcao 1 maç ceza alırken, bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında forma giyebilecek.Fatih Terim'in kaçıracağı maçlar;Göztepe - Maç oynandıTrabzonspor (D)AntalyasporKonyaspor (D)GençlerbirliğiNeler yaşanmıştı? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilmişti.Mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gören Terim'in hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sana yazıklar olsun. Sen nasıl hakemsin? Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun!" ifadelerini kullandığı duyulmuştu. Terim sahadan çıkarken maçın hakemine "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki göstermişti.Terim kariyerinde 31 maçta cezalıydıGalatasaray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi. 2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.Karagümrük maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim&#39;den maçın hakemine tepki: &quot;Git anlat akşam &#39;Fatih hocayı attım&#39; diye. Terbiyesiz, ahlaksız. Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin&quot; #FKGvGS https://t.co/GDhrfDDFKe&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020

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