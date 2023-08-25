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Spor

Galatasaray'da gündem Salih Özcan

Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'a teklif yaptı.

20:03 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Salih Özcan

Salih Özcan

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.


Sarı kırmızılıların önceliği orta saha...


Galatasaray yabancı bir 8 numarayı kadrosuna katmak istiyor.


Ancak yönetim, orta sahadaki yerli rotasyonunu da güçlendirmeyi hedefliyor.


Kerem Demirbay'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir diğer gurbetçi oyuncu Salih Özcan'a da teklif yaptı.


Alman basınına konuşan milli futbolcu, Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.


25 yaşındaki futbolcu bu sezon Borussia Dortmund'un başarısına odaklandığını belirtti.


Alman ekibinin, gelecekler tekliflere göre bu transfere sıcak bakabileceği öğrenildi.


Bu arada Leicester City ile anlaşan Yunus Akgün İngiltere'ye gitti.


Genç oyuncu, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.


Bu transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Salih Özcan açıklama yaptı

Salih Özcan ulusal medyaya yaptığı açıklamada ,
"Galatasaray'dan menajerime bir teklif geldi ama ben tamamen bu sezona odaklandım. Dortmund ile üç yıllık bir sözleşmem var. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz ama ben burada olmaktan memnunum
." dedi.



#Salih Özcan
#Galatasaray
#transfer
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