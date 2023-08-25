Galatasaray'da gündem Salih Özcan

Salih Özcan ulusal medyaya yaptığı açıklamada ,

"Galatasaray'dan menajerime bir teklif geldi ama ben tamamen bu sezona odaklandım. Dortmund ile üç yıllık bir sözleşmem var. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz ama ben burada olmaktan memnunum