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Spor

Galatasaray'da hedef çifte zafer

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başaksehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar. Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmanın hayallerini kuruyor.

Haber Merkezi
10:21 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, çeyrek finalde Başakşehir'i yenerek Türkiye Kupası'nda da tur atlamak istiyor.

Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, çeyrek finalde Başakşehir'i yenerek Türkiye Kupası'nda da tur atlamak istiyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.


Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, turda TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son 16 tur müsabakasında ise Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçti.


Galatasaray ligde 7-0 kazanmıştı

Başakşehir ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Göztepe'yi 3-1, Fatih Karagümrük'ü penaltılarla (6-4) eledi, iki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yarı final ilk maçları ise 2,3 veya 4 Mayıs'ta oynanacak.




#Galatasaray
#Başakşehir
#Türkiye Kupası
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