Galatasaray'da hedef çifte zafer

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, turda TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son 16 tur müsabakasında ise Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçti.

Başakşehir ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Göztepe'yi 3-1, Fatih Karagümrük'ü penaltılarla (6-4) eledi, iki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yarı final ilk maçları ise 2,3 veya 4 Mayıs'ta oynanacak.