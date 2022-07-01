Galatasaray'da hücum hattı yenilecek

Vedat Muriqi'nin Lazio ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. İlk olarak Konyaspor’dan Abdulkerim Bardakcı ile Altay’dan Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet noktasında da Gomis ile Diagne’yle yollarını ayırıp, geçmişte Fenerbahçe’de forma giyen şu anda da Lazio formasını terleten Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un Çaykur Rizespor’u döneminde birlikte çalıştığı Kosovalı golcüyle yapılan ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği kaydedildi.

Dzyuba beklemede

Galatasaray, Muriqi’nin yanı sıra Rus golcü Artem Dzyuba ile görüşmelerini de sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Galatasaray’a gelmesi halinde ilk kez ülke dışında forma giymiş olacak.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Botheim ikna aşamasında

Galatasaray, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ekibi Krasnodar ile sözleşmesini fesheden Norveçli futbolcu Erik Botheim için de temas halinde.

İtalyan basını ise Cagliari’den Joao Pedro için en iyi teklifi Galatasaray’ın yaptığını yazdı.