Galatasaray'da hücum hattı yenilecek

Galatasaray, transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. İlk olarak Konyaspor’dan Abdulkerim Bardakcı ile Altay’dan Kazımcan Karataş’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, forvet noktasında da Gomis ile Diagne’yle yollarını ayırıp, geçmişte Fenerbahçe’de forma giyen şu anda da Lazio formasını terleten Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un Çaykur Rizespor’u döneminde birlikte çalıştığı Kosovalı golcüyle yapılan ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği kaydedildi.
Dzyuba beklemede
Galatasaray, Muriqi’nin yanı sıra Rus golcü Artem Dzyuba ile görüşmelerini de sürdürüyor. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki golcü, Galatasaray’a gelmesi halinde ilk kez ülke dışında forma giymiş olacak.
Botheim ikna aşamasında
Galatasaray, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ekibi Krasnodar ile sözleşmesini fesheden Norveçli futbolcu Erik Botheim için de temas halinde.
İtalyan basını ise Cagliari’den Joao Pedro için en iyi teklifi Galatasaray’ın yaptığını yazdı.