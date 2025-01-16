Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda iki isim dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.
Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı.
Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara,yarın oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.