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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor: Gökhan İnler transferi açıkladı

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor: Gökhan İnler transferi açıkladı

14:2210/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray'da ayrılığı beklenen yıldız isim için Udinese harekete geçti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Gökhan İnler, başarılı futbolcuyla anlaşma sağladıklarını açıklarken, sarı-kırmızılılara kısa süre içinde resmi teklif sunacaklarını duyurdu.

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da ayrılık kapıda.

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon İtalya ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, İtalyan futbolcuyla tüm şartlarda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gökhan İnler, Nicolo Zaniolo ile anlaştıklarını duyurdu.

İnler yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Galatasaray ile görüşeceklerini ve resmi teklif sunacaklarını belirtirken, sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis bedelinde indirime gitmesini umduklarını ifade etti.

26 yaşındaki Zaniolo, geride kalan sezonda Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol ve 7 asist üreterek dikkat çekti. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



#Galatasaray
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