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Galatasaray'da kritik gün

Galatasaray Spor Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu yarın yapılacak. Genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından yarın saat 10.00'da Lütfu Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek.

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Haber Merkezi DHA
Galatasarayda kritik gün
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin yüksek olması bekleniyor. Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti.

Geceye kadar sürecek

Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından yarın saat 10.00'da Lütfu Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak.

  • Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

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