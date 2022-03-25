Galatasaray'da kritik gün

Burak Yılmaz'ın milli takımı bıraktığı anlar: Benden bu kadar

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takım 'da kaptan Burak Yılmaz, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ay-Yıldızlı formayla son maçına çıktığını vurgulayan 36 yaşındaki golcü, bir bayrak değişiminin gerektiğini ifade ederek Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.





