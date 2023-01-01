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Spor
Galatasaray Oğulcan'ı kiraladı
Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
13:10 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Oğulcan, Giresunspor'da bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı.

Oğulcan, Giresunspor'da bu sezon 11 maçta 1 asist yaptı.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan Pendikspor'a kiralandı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.


Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.


#FUTBOL
#Galatasaray
#Oğulcan Çağlayan
#Pendikspor
2 gün önce
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Galatasaray Oğulcan'ı kiraladı
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