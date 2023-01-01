Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ın geleceği merak konusu oldu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki golcü oyuncu için, İtalya ve Rusya'dan da teklifler var. Peki Haji Wright transferinde son durum ne? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.