Galatasaray'da oklar yönetime yöneldi

Galatasaray’da Süper Lig’in 28. haftasında alınan 2-0’lık Konyaspor mağlubiyetinin ardından camianın önde gelen isimleri kulüp yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı. Geçtiğimiz Haziran ayında başkanlığa seçilen Burak Elmas aldığı kararlarla camiada eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Sportif olarak da Süper Lig’de zor günler geçiren, Ziraat Türkiye Kupası’na ise erkenden veda eden sarı-kırmızılılarda 26 Mart’ta yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi muhalefetin hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

Camia, Galatasaray için çok önemli olan Barcelona maçlarını bekliyor. Sezon başında 3 kulvarda başarı hedefiyle yola çıkan sarıkırmızılıların şu an tek hedefi kalmış durumda. Kritik maç öncesi takımın olumsuz etkilenmesini istemeyen camianın önde gelen isimleri, bu turda alınacak olumsuz sonuçların ardından kazan kaldıracak.

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Öztürk ibra etmeyecek

Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk ve ekibinin, sarı-kırmızılı kulübün mart ayındaki Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Burak Elmas ile yönetimini ibra etmeyeceği öğrenildi. Metin Öztürk daha önce, “Merak etmeyin bir oy da benden. Ben de sizi ibra edeceğim” demişti. Dün önce ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Öztürk, “116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize’nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İbra ironimizi anlamayanlara da sevgiler” ifadelerine yer verdi. 19 Mart tarihinde yapılması planlanan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mart’ta düzenlenecek.

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