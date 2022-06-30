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Galatasaray'da Pedro ve Santon harekatı

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un listesinde bulunan Aston Villa’dan orta saha oyuncusu Morgan Sanson ve Cagliari’de top koşturan Joao Pedro’nun transferi için girişimlerine hız verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Pedro ve Santon harekatı
Morgan Sanson'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Galatasaray, savunmaya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı’dan sonra orta saha ile hücum bölgesini de güçlendirmek için mesai harcıyor.

Buruk’un takviye yapılmasını istediği bölgeler üzerinde mesai harcayan sarı-kırmızlılar, orta saha transferine ağırlık verdi. Galatasaray’ın öncelik verdiği isim ise İngiliz kulübü Aston Villa’da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Morgan Sanson olarak öne çıkıyor. 27 yaşındaki futbolcuyla, sarı-kırmızılıların yanı sıra ülkesinden de birkaç takımın ilgilendiği ancak Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Sanson geçen sezon 12 maçta 1 asistle oynadı.

Pedro için bonservis pazarlıkları

Galatasaray, hücum bölgesine düşündüğü ve İtalya ekibi Cagliari forması giyen Joao Pedro ile de görüşmelerini sıklaştırdı.

İtalyan basınına göre; sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncu için Cagliari ile 7 milyon Euro bonservise el sıkıştı. Pedro ile de maaş konusunda pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinin 2023’te bitecek olması sebebiyle bonservis bedelini düşürüp, maaşını arttırabileceğini de Pedro’nun temsilcilerine bildirdi.

Pedro, geçen sezon 39 maçta 13 gol, 4 asistle oynadı.

1.84 boyundaki Joao Pedro, sağ ayağını kullanıyor.
1.84 boyundaki Joao Pedro, sağ ayağını kullanıyor.

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