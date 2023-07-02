Galatasaray'da yeni rota İngiltere

Şampiyonlar Ligi eleme turu öncesinde transfer çalışmalarına hız veren ' Galatasaray, İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ada basınının önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray'ın West Ham United'm golcüsü Michail Antonio'ya talip olduğunu yazdı.





Habere göre, sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve ancak bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı forveti bonservisiyle birlikte almak istiyor.





8 senedir West Ham forması giyen 33 yaşındaki golcü, Premier Lig kariyerinde çıktığı 228 maçta 61 gol attı ve 36 asist yaptı.





Sürpriz aday: Weghorst

Galatasaray'ın gündemine İngiltere'den sürpriz bir golcü daha girdi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildiği öğrenildi. Geçen sezonun ilk yarısını Beşiktaş ikinci devresini ise Manchester United'da geçiren

Hollandalı yıldız, kulübü Burnley'e geri dönerken, Galatasaray VVeghorst'un satış şartlarını araştırdığı öğrenildi.





Manchester United ile geçen sezon İngiltere Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Wout VVeghorst, 31 maçta süre alırken sadece 2 gol ve 3 asist kaydetti.





Nelsson yerine Sanchez





Victor Nelsson için birçok teklif alan Galatasaray, Danimarkalı stoperin ayrılma ihtimaline karşılık da İngiltere'den bir oyuncuyla temasa geçti.





İspanya, İngiltere ve İtalya'dan birçok talibi bulunan Nelsson'u 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmayı düşünen sarı-kırmızılılar, Tottenham'm 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için temaslara başladı.





İngiliz ekibi, Sanchez için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, sarıkırmızılılar pazarlıklara 9 milyon Euro'dan başladı. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Galatasaray'ın rakamı 10 milyon Euro'ya çıkartabileceği öğrenildi.



















