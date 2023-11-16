Galatasaray'da yol ayrımı

Ligde ilk 11 haftada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak tarihinin en iyi başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz hafta Hatayspor'a yenildi ve liderliği averajla Fenerbahçe'ye kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise elemelerde yenilgi yüzü görmeyen Aslan, grup aşamasının ilk maçında Kopenhag'la berabere kalırken, Manchester United'ı deplasmanda yendi. Ardından Bayern Münih'e hem iç sahada hem de deplasmanda yenilen Galatasaray, grupta 3. sıraya geriledi.

Galatasaray'da ayrılması beklenen ilk isim Tanguy Ndombele olarak dikkat çekiyor. Tottenham'dan kiralık olarak takıma katılan Fransız oyuncunun maç ve antrenman performansı beğenilmedi. Henüz hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Ndombele'nin ara transfer döneminde kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Formasını Davinson Sanchez'e kaptırdığı ve oynayamadığı için mutsuz olan Nelsson, son haftalarda bulduğu şansları da iyi değerlendiremedi. Danimarkalı stoper devre arasında takımdan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Ayrıca Bayern Münih maçında oyuna sonradan dahil olan ve bir de gol atan Cedric Bakambu da ayrılmayı düşünüyor. Mauro Icardi'nin sakat olduğu dönemde bile yedek kalan Demokratik Kongolu oyuncu da devre arasında takımdan ayrılabilir.