Spor Okan Buruk Yunus Akgünün biletini kesti
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Okan Buruk Yunus Akgün'ün biletini kesti

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da Yunus Akgün'ün maç kadrosuna alınmadığı bildirildi. Fransa'dan talipleri olan genç oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Galatasarayda Yunus Akgün neden kadroya alınmadı?
Okan Buruk

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Arena'nın aktardığı habere göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ü bu maçın kadrosuna dahil etmedi.

Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti. Beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcunun bu nedenle kadroya alınmadığı bildirildi.

Ayrılık yakın

Ligue 1 ekibi Reims ile bir başka Fransız kulübün ilgilendiği Yunus Akgün'ün ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

Yaz döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen Galatasaray, Yunus için devre arasında 6 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirecek.

Maaşına zam yapılmamasından rahatsız olan 22 yaşındaki genç oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

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