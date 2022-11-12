Dursun Özbek kara tabloyu açıkladı

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu kasım ayı olağan toplantısında konuştu. Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Savaşımız bir günde bitmeyecek"
- "Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için Türk futbolunu manüpüle edenlerle mücadelemiz sürecek. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan bu yalanlara inanan bazı Galatasaraylılar. Bunların tek amacı bizim ilk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberlik ortamı. 12-13 sene geriye gidelim; Galatasaray bu kavgalardan ne fayda gördü? Neyi iyi yapabildik bu kavga döneminde. Biz sevgi iklimini yaymaktan asla geri durmayacağız. Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek."
"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız"
- "Bankalar Birliği anlaşmamızdan çıkmamız gerektiğini sizlere defalarca anlattım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. 30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşmamız sebebiyle gelirlerimizin kısmen yüzde 25 kısmen yüzde 50'si kesintiye uğradı. Buna rağmen ödemelerimizi yaptık. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik bir ödeme yaptık. Amacımız, enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Bunun Galatasaraylılar tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunu Avrupa kupaları ve token gelirlerimiz olmadan yaptık."
"Senelik 400 milyon TL faiz ödüyoruz"
- "Mecidiyeköy binamızı rezidans yapma ve satma kararı aldık. Satmakta tek gayemiz 1 milyon 200 bin liralık günlük faiz ödemesinden kurtulmak. Senelik 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu ödeme, başa çıkılır bir ödeme değil."
"40 sene evvelki tesislerle şampiyon olmaya çalışıyoruz"
- "Kemerburgaz'da günün koşullarına uygun bir tesis yapmalıyız. Göreve kim gelirse gelsin bu tesisi yapmak zorundadır. Yönetim kurulu üyelerimiz bunları yapmak için çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Florya'da 40 senedir tesis aynı. Gelişen futbol ekonomisine ve ihtiyaçlarına bakarak değerlendirirsek biz hala 40 sene evvelki tesislerle şampiyon olmaya çalışıyoruz."
"Florya'da son aşamaya geldik"
- "Florya projesinde son aşamaya geldik, bize ait olmayan 40 dönümlük araziyi almak üzereyiz. Sonra mevcudiyetimiz 65 dönüme çıkıyor ve 97.000 m2 satılabilir bir yer çıkıyor."
"Gayrimenkuller satılsa bile borç kapanmıyor"
- "Galatasaray bugün mevcut gayrimenkullerini satsa bile yine de borcunu kapatamıyor. Biz 117 yıldır sürdürdüğümüz spor faaliyetlerini devam ettirmek zorundayız. Bunun için de finansal olarak her türlü projeyi düşünmeliyiz."