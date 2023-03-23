Galatasaray'da Zaniolo zamanı

Konya'da 5 yerli oyuncuyla takımını sahaya çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'in değişilmez isimleri Abdülkerim ve Kerem'in yanı sıra Kaan, Berkan ve Barış Alper'i sahaya sürmüştü. Fenerbahçe'nin puan farkını gitgide kapatması sonrasında hata şansının kalmadığını anlayan Buruk, milli arada kadroya bazı dokunuşlar yapacak. Başarılı çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Mertens ile fiziksel açığını kapatmaya başlayan Zaniolo'yu aynı anda oynatmayı planlıyor. Buruk, bir diğer yandan Konya deplasmanında sol bekte forma şansı verdiği Dubois'in performansından memnun kalmadı. Deneyimli hoca, Adekugbe'yi tekrar sol beke monte edecek ve yabancı sınırında da eli rahatlayacak.