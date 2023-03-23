Galatasaray'da Zaniolo zamanı

Okan Buruk'un Süper Lig'de 79 dakika süre verdiği Zaniolo'nun 1 golü bulunuyor.
Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisini Konyaspor deplasmanında bırakan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni bir galibiyet serisi oluşturmak için harekete geçti.
Konya'da 5 yerli oyuncuyla takımını sahaya çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'in değişilmez isimleri Abdülkerim ve Kerem'in yanı sıra Kaan, Berkan ve Barış Alper'i sahaya sürmüştü. Fenerbahçe'nin puan farkını gitgide kapatması sonrasında hata şansının kalmadığını anlayan Buruk, milli arada kadroya bazı dokunuşlar yapacak. Başarılı çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Mertens ile fiziksel açığını kapatmaya başlayan Zaniolo'yu aynı anda oynatmayı planlıyor. Buruk, bir diğer yandan Konya deplasmanında sol bekte forma şansı verdiği Dubois'in performansından memnun kalmadı. Deneyimli hoca, Adekugbe'yi tekrar sol beke monte edecek ve yabancı sınırında da eli rahatlayacak.
Okan Buruk, forvet hattında Zaniolo, Kerem, Mertens ve Icardi'yi birlikte oynatmayı planlıyor. Galatasaray çalıştırıcısı, Zaniolo'ya sağ, Kerem'e ise sol kanatta görev verecek. Mertens'in 10 numara olarak forma giydiği maçlarda ileri uçta Icardi oynayacak. Ayrıca Konyaspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen ve yokluğu hemen hissedilen Nelsson da Adana Demirspor maçıyla birlikte as kadroya dönecek stoper bölgesinde görev yapacak.