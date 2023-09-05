Galatasaray'dan Ahmet Çakar açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

Ahmet Çakar yorumculuk yaptığı kanalda, "Bir haber duydum; Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu'nun yüzünü dağıtmış. Kerem dayak yemeye alışık bir çocuk" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Kulübü, Çakar'ın bu iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı.

"Galatasaray Spor Kulübü’ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar’ın Beyaz TV’deki 4 Eylül 2023 tarihli !Derin Futbol! programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır."