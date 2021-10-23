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Galatasaray'dan Avrupa'da tarihi rekor

UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçtır kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, tarihinde bir ilke imza attı. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar kalesinde gol görmedi. 7 maçtır Avrupa kupalarında kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu kulvarda da önemli bir dönemi yaşıyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaraydan Avrupada tarihi rekor
Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Rusya’da da kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü.

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  • Galatasaray’ı bu sezon Avrupa’da öne çıkaran kritik noktalardan biri şu ana kadar gol yememesi oldu. Üç maçta iki gol atıp gol yemeyen Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı. Üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste üç maçta gol yememeyi başardı. Galatasaray daha önce üst üste üç maçta kalesini gole kapattı ancak 1993’te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi. 1993-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Manchester United ile 0-0 berabere kalan Galatasaray daha sonra grupta oynadığı ilk iki maçta İspanyol ekibi Barcelona ve Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 0-0 berabere kalmıştı.

TEK RAKİBİ WEST HAM UNITED

Avrupa Ligi’nde şu ana kadar kalesini gole kapatan Galatasaray bu kulvarda İngiliz ekibi West Ham ile yarışıyor. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar gol yemedi. 7 maçtır Avrupa kupalarında kaybetmeyen Galatasaray bu kulvarda da önemli bir istatistiğe imza attı.

Rus basını: Ağla, Lokomotiv ağla

  • Galatasaray’ın, Lokomotiv Moskova’yı yenmesi Rus basınında geniş yer buldu. Rus haber ajansı RİA, “Tamamıyla sıfır” başlığını kullanırken Sport-Express, “Ağla, Lokomotiv, ağla”; Gazeta.ru haber portalı ise, “Grupta sonuncu: Lokomotiv, G.Saray’a yenildi” başlıklarını kullandı.
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