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Spor

Galatasaray'dan depremzedeler için özel forma

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmaya gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenledikleri yardım kampanyasında kullanılacak ’Birlikte 1905’ formasıyla çıkacak.

15:53 . 11/03/2023 Cumartesi
IHA
Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak.


Sarı-kırmızılılar bu mücadeleye Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için özel formayla sahaya çıkacak.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız; bu akşam oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenlediğimiz yardım kampanyasında kullanılacak ’Birlikte 1905’ formasıyla çıkacak" denildi.






#Galatasaray
#Süper Lig
#Kasımpaşa
9 dakika önce
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Galatasaray'dan depremzedeler için özel forma
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