Galatasaray'dan derbi sonrası Yasin Kol'a tepki paylaşımı: "Kol Kola Kardeşler"

Galatasaray Kulübü, Süper Lig 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçı sonrası hakem Yasin Kol'un 68. dakikada verdiği karara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Arda Kardeşler'in verdiği karara atıfta bulunarak, 'Kol Kola Kardeşler' paylaşımında bulundu.
10 kişi oynadığı maçta Galatasaray, Trendyol Süper Lig 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, derbi karşılaşmasının ardından hakem Yasin Kol'un ikinci yarıda verdiği karara tepki gösterdi.
Maçın 68. dakikasında Beşiktaş atağında ofsayt kararı verdikten sonra avantaja bırakan Kol, gelişen Galatasaray hücumu sonrası tekrardan düdük çaldı ve serbest vuruşla oyunun başlamasını istedi.
Galatasaray Kulübü yaptığı paylaşımında Trabzonspor-Gaziantep FK maçında hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdüğe benzer bir pozisyonun yaşandığını belirtirken, gönderide 'Kol Kola Kardeşler' açıklamasına yer verdi.