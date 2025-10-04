Yeni Şafak
Okan Buruk'tan hakem Yasin Kol'a sert sözler: Ne dediği ortaya çıktı

21:584/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Derbinin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından teknik direktör Okan Buruk çok sinirlendi ve hakem Yasin Kol'a sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ikinci yarısında hakem Yasin Kol'un verdiği karar sonrası ortam gerildi.

Beşiktaş atağında ofsayt kararı verdikten sonra avantaja bırakan Kol, gelişen Galatasaray hücumu sonrası tekrardan düdük çaldı ve serbest vuruşla oyunun başlamasını istedi.

Verilen bu karar sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a sert tepki gösterdi. Ayrıca sarı kart gören Buruk'un ekrana gösterilen görüntüsünde üç kez hakeme doğru "Allah seni kahretmesin" dediği ortaya çıktı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Beşiktaş
