Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı: 1-1 | ÖZET

Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı: 1-1 | ÖZET

4/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı konuk etti. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 12’ Tammy Abraham ve 55’ İlkay Gündoğan’dan geldi. Maçın 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray - Beşiktaş maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.


Maçın 12. dakikasında Tammy Abraham takımını 1-0 öne geçirdi.


34. dakikada kırmızı kart gören Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımı 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı kuran sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan ile skoru 1-1'e getirdi.

Yıldız futbolcu bu golle birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.


GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Beşiktaş maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

