Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Maçın 12. dakikasında Tammy Abraham takımını 1-0 öne geçirdi.
34. dakikada kırmızı kart gören Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımı 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı kuran sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan ile skoru 1-1'e getirdi.
Yıldız futbolcu bu golle birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
