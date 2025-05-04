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Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Ayrılık iddialarına yanıt

22:504/05/2025, Sunday
G: 4/05/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Mauro Icardi
Mauro Icardi

Galatasaray Kulübü, Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialara açıklık getirdi.

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin gelecek sezon takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialar yalandı.


Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.


Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."






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