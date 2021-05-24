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Galatasaray'dan Klinsmann açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Galatasaraydan Klinsmann açıklaması
Klinsmann son olarak Hertha Berlin'i çalıştırmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in yerine takımın başına Alman teknik adam Jürgen Klinsmann'ın getirileceği öne sürülmüştü. Başkan yardımcısı Yusuf Günay bu iddiayı yalanladı.

Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapan Günay, "Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

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