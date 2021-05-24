Galatasaray'dan Klinsmann açıklaması

Klinsmann son olarak Hertha Berlin'i çalıştırmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in yerine takımın başına Alman teknik adam Jürgen Klinsmann'ın getirileceği öne sürülmüştü. Başkan yardımcısı Yusuf Günay bu iddiayı yalanladı.

Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapan Günay, "Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

SPOR Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Fatih Terim ile çalışmayı düşünmüyorum"

💥Fatih Terim'den açıklama. pic.twitter.com/aYUBrSRx7C — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 22, 2021



