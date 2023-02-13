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Spor

Galatasaray’dan konaklama projesi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizde etkili olan deprem felaketi sonrasında Galatasaray yönetimi, depremzede vatandaşlarımız için Beyoğlu’ndaki Hasnun Galip binasının açılacağını açıkladı. 

21:57 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
Hasnun Galip kulüp binası

Hasnun Galip kulüp binası

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Galatasaray’da yardım çalışmaları devam ediyor.


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur’un da yakından takip ettiği yardımların ardından sarı-kırmızılı yönetim, depremzedeler için yeni bir konaklama alanı yapılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Beyoğlu’ndaki Hasnun Galip binasını depremzede vatandaşlarımıza konaklama ihtiyacı kapsamında kullanıma açacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Memleketimizin yaşadığı bu büyük felaketin neticesinde bölge insanının barınma problemi ortaya çıktı. Bizim de okulumuzda okuyan talebelerimizin bölgede aileleri var. Onlar da buraya gelecekler. Onlar için acil bir şekilde barınma yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. O da şimdi ekibini getirdi” diye konuştu.


Galatasaray olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Dursun Özbek, “Süratle harekete geçtik. Allah bir daha bizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmasın inşallah. Galatasaray olarak elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Çarşamba günü aileleri konaklatacak şekilde hazırlanıyoruz. Boyasını, badanasını ve tesisatlarını yaptık inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız” dedi.


#Futbol
#Galatasaray
#Deprem
2 saat önce
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Galatasaray’dan konaklama projesi
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