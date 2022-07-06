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Galatasaray'dan Nwakaeme hamlesi

Galatasaray'ın, bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Galatasaraydan Nwakaeme hamlesi
Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta 47 gol atıp, 40 da asist kaydetti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

Fanatik'in aktardığı haberde; teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşme yapıldığı ifade edildi.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, bordo-mavili ekibin 2.3 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmemiş ve takımdan ayrılmıştı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ücret talep etmişti.

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