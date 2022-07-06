Galatasaray'dan Nwakaeme hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

Fanatik'in aktardığı haberde; teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşme yapıldığı ifade edildi.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, bordo-mavili ekibin 2.3 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmemiş ve takımdan ayrılmıştı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan 33 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ücret talep etmişti.

"Başka bir evrende en güzel halinle..."#Nwakaeme #Trabzonspor pic.twitter.com/oEUR89spUZ REKLAM June 16, 2022

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